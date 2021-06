Documento sobre Covaxin que Onyx disse não existir consta no sistema do Ministério da Saúde

247 - O Palácio do Planalto, por meio do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, negou na quarta-feira (23) a existência de um recibo sobre a importação de doses da vacina Covaxin, que teria sido apresentado a Jair Bolsonaro, segundo relatos, pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda. O Globo, no entanto, obteve o documento, que consta sim no sistema do Ministério da Saúde.

Em pronunciamento, Onyx e o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Élcio Franco alegaram ser falso o documento citado pelos irmãos Miranda. O ministro chegou a anunciar que a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) passariam a investigar os denunciantes por "denunciação caluniosa".

O documento, datado de 19 de março de 2021. está inserido no sistema da Saúde e pode ser acessado por membros do governo.

O conteúdo teria sido o motivo pelo qual Luis Ricardo Miranda não deu parecer favorável ao processo de importação da Covaxin. O pagamento seria destinado à Madison Biotech, apontada como uma subsidiária da Bharat Biotech, que fabrica a Covaxin. A Madison Biotech, porém, não constava do contrato assinado com o Ministério da Saúde.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.