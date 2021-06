Luís Miranda pede à CPI da Covid a prisão de Onyx Lorenzoni

O deputado Luís Miranda (DEM-DF) pediu à CPI da Covid a prisão do ministro do ministro Onyx Lorenzoni e do ex-secretário-executivo da pasta Elcio Franco por causa das ameaças contra o parlamentar, que vem denunciado corrupção dentro do Ministério da Saúde envolvendo o imunizante indiano Covaxin edit

247 - O deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) pediu à CPI da Covid a prisão do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, pelas ameaças contra o parlamentar, que vem denunciado corrupção dentro do Ministério da Saúde envolvendo o imunizante indiano Covaxin. O congressista pelo Distrito Federal também disse ter sido ameaçado pelo ex-secretário-executivo da pasta Elcio Franco, outro alvo do pedido feito por Miranda.

O parlamentar também quer saber se as ameaças foram feitas a mando de Jair Bolsonaro (veja o documento no final da matéria).

O ministro havia dito: "Deus tá vendo, mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente".

Miranda denunciou publicamente que o seu irmão, Luis Ricardo, chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, estava sofrendo pressão na pasta para agilizar a importação da vacina indiana. Os dois estão com depoimentos marcados para esta sexta-feira (25) na CPI.

Ao site Metrópoles, o deputado disponibilizou as mensagens encaminhadas a um secretário de Bolsonaro com os alertas de uma possível corrupção na pasta.

A Covaxin foi a vacina mais cara adquirida pela gestão de Eduardo Pazuello no ministério - US$ 15 por dose. A compra superfaturada do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

