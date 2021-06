Documentos da PF mostram que Fakhoury bancou campanha de Bolsonaro sem declarar ao TSE

Fórum - O Jornal Nacional, da TV Globo, desta segunda-feira (7) deu destaque à quebra do sigilo determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o processo que investiga a convocação e financiamento de atos antidemocráticos, que pregavam um golpe militar com manutenção de Jair Bolsonaro no poder.

O telejornal apontou que nestes documentos aparecem notas ficais que mostram que o empresário Otávio Fakhoury bancou material de campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018 sem declarar à Justiça Eleitoral.

“Os investigadores encontraram documentos sobre a campanha eleitoral de Bolsonaro em 2018. O relatório da PF aponta que o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury bancou quase R$ 50 mil em material para a campanha. Os gastos não constam na declaração à Justiça Eleitoral. Os investigadores apreenderam com o empresário notas fiscais de duas gráficas que imprimiram milhares de adesivos e panfletos”, disse o jornalista Marcos Losekann durante a reportagem.

Leia a íntegra na Fórum.

