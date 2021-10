Dois meses atrás, Guedes dizia que rico deveria ter vergonha de não pagar imposto

Apoie o 247

247 - “Você não tem que ter vergonha de ser rico no Brasil, mas rico tem que ter vergonha de não pagar imposto. É um absurdo isso” - a frase é do ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista à rádio Jovem Pan em 13 de agosto. O que não se sabia à época é que ele mantinha US$ 9,55 milhões numa offshore no paraíso fiscal das Ilhas Britânicas Virgens , sem pagar um centavo sequer de impostos.

Segundo Guedes, à época, um empresário que recolhe 27,5% de Imposto de Renda do empregado não pode querer pagar zero de imposto sobre o rendimento do capital. “O estado brasileiro foi capturado. Virou uma fábrica de desigualdades e de privilégios”, afirmou. O caráter cínico das afirmações fica patente agora, à luz das descobertas do Pandora Papers.

De acordo com Guedes, na entrevista, há 25 anos os rendimentos sobre o capital não pagam impostos no Brasil. “Justamente os super ricos, que vivem de dividendos e a classe média alta estão sendo convidados a contribuir”, disse ele, citando que apenas Brasil, Letônia e Estônia não tributam dividendos -ele não mencionou o fato de que a legislação brasileira sobre o tema foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso.

