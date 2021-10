Dom Morelli questiona ida de Bolsonaro a Aparecida e diz que ele renegou Igreja Católica

Segundo o bispo, emérito da diocese de Duque de Caxias e um dos líderes do setor progressista da igreja, na Católica, é proibido batizar pessoa que passou pelo mesmo processo em outra Igreja Cristã; Bolsonaro foi batizado nas águas do Rio Jordão, em 2016, por Pastor Everaldo, que depois viria a ser preso por corrupção edit

Portal Fórum - Dom Mauro Morelli, bispo emérito da Diocese de Duque de Caxias (RJ), criticou a participação do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) no Santuário de Aparecida nesta terça-feira, 12. Segundo ele, Bolsonaro renegou o batismo recebido na Igreja Católica, já que foi batizado nas águas do Rio Jordão, em Israel, em 2016, pelo presidente do PSC Pastor Everaldo (que depois viria a ser preso por corrupção).

Bolsonaro também tem uma esposa evangélica, Michelle, com quem casou em 2013 sob a bênção do pastor Silas Malafaia, e ao menos dois filhos que se declaram assim, o senador Flávio e o deputado Eduardo. Apesar disso, nunca deixou de se reconhecer como católico.

“Muita gente perplexa e abismada com a participação plena do presidente na Basílica de Aparecida, como se fosse católico em comunhão com a Igreja?! É público que foi batizado no Rio Jordão por um pastor, renegando o batismo recebido na Igreja Católica. Não preciso ir além…”, escreveu Dom Morelli que, crítico a Bolsonaro, completou: “Sem precisar mencionar sua vida familiar e seu governo”.

