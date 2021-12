Dono da Localiza ataca pacto pela democracia e contra o fascismo no Brasil

Empresário Salim Mattar, que pretendia vender todas as estatais, condena a aliança que tenta fazer frente ao fascismo de Bolsonaro e Moro edit

247 - O empresário bolsonarista Salim Mattar condenou uma possível aliança entre o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) e o ex-presidente Lula (PT). Especula-se que o tucano seja vice na chapa liderada por Lula à presidência em 2022 - a chapa que teria capacidade de derrotar o fascismo, representado pelos presidenciáveis Jair Bolsonaro e Sergio Moro.

“A possível aliança entre Lula e Alckmin será a união da esquerda atrasada com a centro-esquerda social-democrata. Governos do PSDB, PT e outros sociais democratas deixaram um legado: 11 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos informais, tamanha desigualdade e pobreza”, escreveu Mattar, dono da Localiza, no Twitter.

O delírio bolsonarista é tamanho que, primeiro, chamou o neoliberal PSDB de “centro-esquerda social-democrata”, e, segundo, acusou Lula, o presidente que mais combateu o analfabetismo e a desigualdade social na História do Brasil, de aumentar as injustiças sociais no País.

Vale lembrar que Mattar é defensor de um projeto para a privatização de todas as estatais brasileiras, um feroz fascista neoliberal, ao estilo do ministro da Economia, Paulo Guedes.

