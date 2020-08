Dono do refrigerante Dolly tem denúncia aceita por sonegar R$ 4 bilhões

A Justiça de São Paulo deu seguimento à denúncia do Ministério Público (MP) contra o empresário Laerte Codonho, proprietário da Dolly. Pesam contra Codonho as acusações de formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro edit

247 - O dono do refrigerante Dolly responde, a partir de agora, por formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Investigadores estimam que as fraudes praticadas pelo empresário tenham gerado um prejuízo de R$ 4 bilhões ao longo de 20 anos.

A reportagem do portal Uol destaca que “a denúncia foi feita em 2018. Na ocasião, Codonho teve as contas bancárias bloqueadas e a prisão preventiva decretada. As autoridades justificaram a prisão para evitar a destruição de provas.”

A matéria ainda lembra as polêmicas que envolvem Codonho: “conhecido por criticar abertamente a Coca-Cola, fabricante de refrigerantes líder de mercado do País, ele aproveitou o momento da prisão para mostrar às câmeras um cartaz "Preso pela Coca-Cola" ao ser conduzido à delegacia.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.