Doria causa constrangimento na Paraíba ao perguntar à plateia “quem já foi a Dubai” (vídeo)

247 - Em visita ao estado da Paraíba, na última sexta-feira (22), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou Dubai como referência para falar sobre escassez de água, no município de Guarabira, cidade com 59 mil habitantes na região do brejo paraibano.

Durante coletiva de imprensa na Câmara de Vereadores, Doria perguntou à plateia ‘quem já tinha ido a Dubai’.A expectativa do Tucano era exemplificar soluções para a seca no Nordeste, citando o caso da rica cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, que cresce abundantemente em meio ao deserto.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, apenas dois deputados atenderam o pedido de Doria para que levantassem as mãos acenando para um sim - de já ter visitado Dubai.

No vídeo, que recebeu uma enxurrada de críticas, Doria pergunta aos sertanejos brejeiros, que vivem uma realidade extremamente oposta a de Dubai, que faça uma comparação com a cidade, que já foi pleno deserto e hoje é rica.

“É possível mudar. Vá a Dubai, nos Emirados Árabes, onde São Paulo tem um escritório que foi inaugurado em fevereiro de 2020. Dubai era um deserto completo. Completo. Não tinha um fio de água. Quem aqui já foi a Dubai, se puder levantar o braço. Alguém aqui já teve essa oportunidade ? É uma transformação”.

Meu querido @MirandaSa_ @AlexandreMoca, aqui em Guarabira, na Paraíba de Dom Marcelo Carvalheira, um santo, com o povo passando fome e sede, @jdoriajr pediu q levantasse a mão quem já foi em Dubai. pic.twitter.com/bTwp2zWuvt — Eraldo Luis (@eraldoluis_) October 24, 2021

Doria viaja nesta segunda-feira (25) para a Expo Dubai para ampliar negócios entre São Paulo e os Emirados Árabes. Empresários e companhias como BRF, Ambev e Raízen integram a comitiva.

