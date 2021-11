Doria celebra vitória e diz que PSDB “sai fortalecido”

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, João Doria, celebrou a vitória nas prévias do PSDB neste sábado (27) e afirmou em um tuíte às 19h08 que o PSDB “sai fortalecido”. Ele afirmou no texto que procurará o apoio do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e do ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, para sua candidatura à Presidência.

23 mil filiados do PSDB votaram.

O resultado final foi:

João Doria - 53,99%

Eduardo Leite - 44,66%

Arthur Virgílio - 1,35%

Veja o tuíte de Doria:

Obrigado aos filiados do PSDB pelo voto de confiança. O PSDB sai fortalecido. As prévias foram um exemplo de democracia. Estamos do mesmo lado. Do lado do Brasil. A partir de agora, Eduardo, Arthur e eu estaremos unidos na construção do melhor projeto para o Brasil!🇧🇷 pic.twitter.com/K0dZCOWa3r
November 27, 2021

A votação nas prévias começou no último domingo (21), mas teve de ser interrompida após falhas no aplicativo destinado à votação dos filiados — a cúpula da legenda suspeita que as prévias tenham sido alvo de ataque

A votação teve início às 8h deste sábado e se encerrou às 17h. Foram cerca de 30 mil votos entre os 44,7 mil filiados aptos a participar. Parte desses votos — 8% do total de filiados — já havia sido contabilizada no último domingo.

