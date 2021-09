Doria comenta recuo de Bolsonaro: "leão virou um rato"

Após recuo de Jair Bolsonaro, que escreveu nota para apaziguar a situação com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) chamou o chefe do Executivo de “rato” edit

247 - Após recuo de Jair Bolsonaro, que escreveu nota para apaziguar a situação com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tenta se consolidar como candidato da “terceira via”, chamou o chefe do Executivo de “rato”.

“O leão virou um rato. Grande dia”, escreveu o governador, acrescentando em seu post a imagem de um rato.

O leão virou um rato 🐀

September 9, 2021

Na nota, Bolsonaro argumentou que "por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum" e destacou que "existem naturais divergências em algumas decisões do Ministro Alexandre de Moraes".

