Doria coordena reunião de governadores para tomar posição sobre crise política

247 - Pelo menos 23 dos 27 gestores estaduais estão confirmados para a reunião, em caráter emergencial, do Fórum Nacional de Governadores, prevista para acontecer nesta segunda-feira (23), às 10h. O agravamento da crise entre os poderes e seus riscos são o tema principal. Segundo organizadores, o encontro pretende marcar uma posição a mais ampla possível sobre “a defesa da democracia e da liberdade, dadas as ameaças feitas aos ministros do Supremo e ao processo eleitoral”, informa a jornalista Christina Lemos do R7.

O evento será coordenado pelo governador de São Paulo, João Doria, e terá a participação presencial confirmada dos governadores Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, de Wellington Dias, do Piauí e Marcos Rocha, de Rondônia. Está confirmada a participação por vídeo conferência dos governadores do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

