Doria diz que foi “deplorável” votos de deputados do PSDB a favor do voto impresso

Dos 32 deputados do PSDB, apenas 12 seguiram orientação do partido e votaram contra o voto impresso; 14 votaram a favor e Aécio Neves se absteve

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP) criticou duramente os 14 deputados do PSDB que contrariaram a orientação do partido contra a PEC do voto impresso na noite desta terça-feira (10). Além deles, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) absteve-se na votação. Apenas 12 deputados dos 32 deputados tucanos seguiram a orientação da direção do partido e cinco não votaram. “Considero deplorável o voto de deputados do PSDB pelo voto impresso”, disse Doria.

Segundo o governador de São Paulo a urna eletrônica “é inviolável e que não há razão para mudar o sistema atual”. Ele disse que toda a bancada do PSDB de São Paulo votou contra o voto impresso.

Doria afirmou ainda que a motivação de Bolsonaro não foi “aperfeiçoar a democracia” e sim “atacá-la”.

