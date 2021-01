Doria fala em combate ao “vírus Bolsonaro” à imprensa norte-americana

“Estamos combatendo dois vírus no Brasil: o coronavírus e o vírus Bolsonaro”, disse João Doria em entrevista ao programa Connect the World, da CNN norte-americana edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou Jair Bolsonaro de vírus, nesta quinta-feira, 28, em entrevista ao programa Connect the World, da CNN norte-americana.

Ele afirmou para a jornalista Becky Anderson que “estamos combatendo dois vírus no Brasil: o coronavírus e o vírus Bolsonaro”, ao ser questionado sobre o impeachment do presidente.

“Temos, aqui em São Paulo, o senso de urgência. E toda vida conta. Nós não queremos gastar nem um dia sequer com processos burocráticos criados pelo governo federal”, acrescentou.

Segundo Doria, o colapso da saúde em Manaus, capital do Amazonas, onde faltou oxigênio para tratar pacientes com Covid-19, foi culpa da “ausência de ações do governo brasileiro”.

“A situação em Manaus se tornou dramática. Isso aconteceu devido à ausência de ações do governo brasileiro para os cuidados de saúde da população local. (…) É absurdo que as pessoas estejam morrendo em suas casas, na porta de hospitais, nas calçadas devido à falta de oxigênio”, disse.

