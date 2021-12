Doria quer intensificar esforços para ter Simone Tebet como vice

Apoie o 247

Por Edoardo Ghirotto, Metrópoles - Enquanto o PSDB tenta recuperar o fôlego após as caóticas prévias que terminaram no último fim de semana, os aliados de João Doria começam a traçar os primeiros atos do governador de São Paulo como o pré-candidato do partido à Presidência.

Dora está ciente de que precisará se cacifar como um articulador hábil para viabilizar a candidatura na terceira via. Hoje, as pesquisas mostram que o ex-juiz Sergio Moro tem mais intenções de voto que o governador paulista.

