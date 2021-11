Doria vence prévias do PSDB e será o candidato do partido a presidente

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, João Doria, venceu as prévias do PSDB em primeiro turno neste sábado (27) e será o candidato do partido à Presidência da República na eleição do ano que vem.

Ele superou nas prévias o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Até 19h não havia sido divulgado o total de votos nas prévias nem aqueles destinados a Doria e aos outros dois candidatos, segundo a CNN.

João Doria tem 63 anos e foi eleito governador de São Paulo em 2018, com mais de 10,9 milhões de votos. Assim como Leite, apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição, ocasião em que foi cunhado o slogan "BolsoDoria".

A votação nas prévias começou no último domingo (21), mas teve de ser interrompida após falhas no aplicativo destinado à votação dos filiados — a cúpula da legenda suspeita que as prévias tenham sido alvo de ataque

A votação teve início às 8h deste sábado e se encerrou às 17h. Foram cerca de 30 mil votos entre os 44,7 mil filiados aptos a participar. Parte desses votos — 8% do total de filiados — já havia sido contabilizada no último domingo.

