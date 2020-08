Dossiê contra antifascistas entregue aos EUA por Eduardo Bolsonaro cita jornalistas e professores

247 - O dossiê contra manifestantes antifascistas elaborado pelo Ministério da Justiça contém também informações sobre dois jornalistas, seis radialistas e pelo menos 70 professores, de acordo com Rogério Gentile, do UOL.

Ainda que a alegação tenha sido negada pela embaixada dos Estados Unidos, há informações de que o deputado Eduardo Bolsonaro teria entregue aos norte-americanos o dossiê sobre opositores do governo Jair Bolsonaro.

A coluna do UOL teve acesso ao documento "com cerca de mil nomes" e que "cita um repórter da rádio Uniara FM, de Araraquara (SP), e um jornalista que trabalha no sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos (SP)".

Dentre os seis radialistas está um profissional da rádio Eldorado FM, empresa do grupo Estado, que edita o jornal "O Estado de S.Paulo".

Sobre os professores, o dossiê contempla endereços de escolas onde alguns dos citados podem ser encontrados e também lista o telefone dos trabalhadores.

