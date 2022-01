Douglas Belchior diz que há clima de esperança com possível volta de Lula

Andar na rua, ir no mercado, na feira, no boteco da vila com @LulaOficial no peito tá sendo lindo. As pessoas olham e sorriem, aprovam com a cabeça e dizem: é Lula! Tem um clima de mudança no ar. Tem uma esperança brotando no coração das pessoas. 👇👇👇 pic.twitter.com/VNRArIz5cv

