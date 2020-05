Dr. Rey pede a Bolsonaro cargo no Ministério da Saúde após demissão de Teich (vídeo)

247 - Com a demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde, o doutor Robert Rey, brasileiro que mora nos Estados Unidos e foi pré-candidato à Presidência da República em 2018, pediu cargo no ministério para Jair Bolsonaro. Em vídeo publicado no Twitter, o cirurgião plástico demonstrou apoiar a política de “defesa da economia”, alegada pelo presidente, e afirmou estar pronto para assumir a pasta.

"É muita humilhação pedir? Porque fui tão zoado pela 'fake news' [notícias falsas], mas o Brasil está em queda livre na saúde com ministros que não apoiam o presidente! Ele está certo, pois a solução dele é a mesma que o primeiro mundo conservador [...]", disse fazendo referência aos Estados Unidos.

"Apoio abrir o Brasil: com máscaras, luvas, distância social, protegendo os grupos em risco! Também tenho novas soluções [...]", completou. "Como cidadão brasileiro, tenho o direito de pedir de ser considerado a posição de Ministro da Saúde do Brasil", concluiu. Confira.

Dr. Rey pedindo para ser o novo ministro da saúde ao lado de uma bunda pic.twitter.com/27LAauw0Xx — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) May 15, 2020

Entretanto, segundo informações da CNN, o Dr. Rey não é um dos cotados para assumir o cargo. Entre os próximos escolhidos estão o general Eduardo Pazuello, que por estar no segundo cargo mais importante do ministério, assumiu interinamente o posto; e o almirante Luiz Froes, Diretor de Saúde da Marinha.

