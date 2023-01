Drag queen Ruth Venceremos será assessora de diversidade na Secom do governo Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A pedagoga, drag queen e primeira suplente de deputada federal pelo PT-DF, Ruth Venceremos, será assessora de diversidade e participação social da Secretaria de Comunicação Social do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O convite foi pelo ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta. Militante do MST, Ruth afirmou que pretende exercer na comunicação um processo de escuta da sociedade civil a partir do que aprendeu como pedagoga, drag queen e militante do Movimento dos Sem Terra (MST).

"O meu corpo, por si só, já fala, como eu costumo dizer. Sou uma bicha preta, nordestina, do interior do Pernambuco, com trajetória no MST. A gente viu que, no último período, as pautas que envolvem os direitos humanos foram excluídas do espaço do Executivo. A gente, que estará na Secretaria de Comunicação, cuidando da comunicação mais institucional, não pode ignorar o que é a representação do povo brasileiro hoje, com uma diversidade de sujeitos, que deve aparecer como um próprio projeto de governo", afirmou Ruth ao Painel, da Folha de S. Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.