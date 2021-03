Drauzio Varella diz que próximas semanas da pandemia serão muito duras no Brasil

O doutor Drauzio Varella faz um alerta sobre o atual momento da pandemia. ‘Em várias cidades, morreu mais gente em dois meses, janeiro e fevereiro, do que no ano passado inteiro’, destaca. Ele prevê que as próximas semanas serão muito duras edit

247 - O doutor Drauzio Varella constata que o Brasil está à beira do colapso total. No programa Fantástico da Rede Globo, ele fez um alerta sobre o atual momento da pandemia. "No Brasil, que começa a vacinação sem ter doses em número suficiente, a epidemia nunca esteve tão agressiva. Nós estamos vivendo os piores momentos", afirmou.

"Olha o que deu fazer aglomerações nos bares, nas festas clandestinas do fim de ano e no carnaval. Em várias cidades, morreu mais gente em dois meses, janeiro e fevereiro, do que no ano passado inteiro", destaca Drauzio. "Está certo levar o vírus para casa: infectar seus pais, seus avós e as pessoas mais frágeis da família, só porque você se recusa a usar máscara e a guardar distância dos outros?", diz.

O médico também faz alerta sobre a situação das próximas semanas, informa o G1. "As próximas semanas serão muito duras. Não se iluda: se sua mãe ficar doente, não encontrará vaga nas UTIs dos hospitais, públicos ou particulares. Como você vai se sentir se ela morrer de falta de ar numa cadeira da sala de espera?", desabafa o médico.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.