Drauzio Varella: 'o coronavírus infectará grande número de brasileiros antes de desaparecer do mapa'

247 - O médico Drauzio Varella afirma que os casos de coronavírus vao aumentar no Brasil. Ele diz: "a considerar a experiência internacional, o vírus infectará grande número de brasileiros antes de desaparecer do mapa. Quase todos desenvolverão quadros respiratórios semelhantes aos do resfriado comum."

Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, Drauzio Varella destaca que "esse coronavírus tem duas características: disseminação rápida e letalidade baixa", e faz uma retroscpectiva do vírus: "detectado pela primeira vez na China, em dezembro, em menos de três meses infectou cerca de 80 mil pessoas e causou mais de 2.600 mortes naquele país. Em poucas semanas, o vírus viajou para o Japão, Coreia do Sul, Singapura, Filipinas, Vietnã, Tailândia e outros países asiáticos."

Ele ressalta que "a considerar a experiência internacional, o vírus infectará grande número de brasileiros antes de desaparecer do mapa. Quase todos desenvolverão quadros respiratórios semelhantes aos do resfriado comum. Alguns, entretanto, com o sistema imunológico debilitado pela idade avançada, por doenças crônicas ou com os pulmões afetados pelo maldito cigarro, terão quadros respiratórios mais agudos, que exigirão encaminhamento para unidades hospitalares que disponham de aparelhos de ventilação mecânica."