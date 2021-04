"É bom lembrar: a intervenção militar de Braga Netto no RJ fortaleceu as milícias", diz Wadih Damous

O advogado denunciou o fortalecimento das milícias cariocas durante o período em que o novo ministro da Defesa esteve à frente da intervenção federal no estado. “Esse general Braga Netto que assume o Ministério da Defesa foi o agente do general Villas Bôas na intervenção militar no Rio de Janeiro em que as milícias saíram fortalecidas”. Assista edit

247 - O advogado Wadih Damous, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (RJ), denunciou na TV 247 que durante a intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018, cujo interventor foi o então comandante do Comando Militar do Leste e atual ministro da Defesa, general Braga Netto, as milícias e o bolsonarismo somente se fortaleceram.

“O governo tem intensificado sua ‘milicianização’. Esse general Braga Netto que assume o Ministério da Defesa foi o agente do general Villas Bôas na intervenção militar no Rio de Janeiro em que as milícias saíram fortalecidas. É bom lembrar disso. As milícias se fortaleceram com a intervenção militar comandada pelo general Braga Netto aqui no Rio de Janeiro”, pontuou Wadih.

O advogado relembrou o discurso de posse de Bolsonaro, quando o presidente exaltou o general da reserva Eduardo Villas Bôas por sua atuação no Rio de Janeiro: “É bom lembrar também aquele agradecimento comovente de Bolsonaro na posse ao general Villas Bôas. Alguns dizem que foi por conta do tuíte sobre o julgamento do habeas corpus do presidente Lula. Eu atribuo isso à intervenção aqui no Rio de Janeiro em que as milícias se tornaram intocáveis depois disso. Ele desmoralizou o pouco que havia de bom. O pouco que havia de consistente na atuação da polícia do Rio de Janeiro foi desmantelado com aquela intervenção militar. Vocês podem ver que de lá para cá, esse processo de milícia só tem crescido, só tem se intensificado com a participação decidida do clã Bolsonaro nesse sentido”, completou.

