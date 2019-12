"É duro ser presidente do Brasil", reclama Bolsonaro

247 - Em transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira, 18, Jair Bolsonaro reclamou de decisão liminar de juiz da 1ª Vara Cível do Distrito Federal, que determinou o prazo de 72 horas para o retorno da fiscalização por meio de radares móveis nas rodovias federais.

"É duro ser presidente do Brasil. Pelo amor de Deus... Um juiz de primeira instância quer que se multe o povo", disse Bolsonaro. "Já falei com a Polícia Rodoviária Federal para voltar com os radares móveis, mas de forma educativa, com fotografias. Não vai ter grana (...) Ô, pessoal, vamos ajudar o povo brasileiro", afirmou.

Bolsonaro não comentou, em momento nenhum, as investigações sobre o filho, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ). Nessa quarta-feira, 18, policiais apreenderam documentos e mídias na loja de chocolates do primogênito do presidente, e endereços vinculados ao ex-assessor dele Fabrício Queiroz.