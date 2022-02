'É mais do que não ser culpado, ele não é acusado de crime nenhum', diz criminalista Augusto Botelho sobre Lula

Apoie o 247

247 - O advogado criminalista Augusto Botelho criticou Sérgio Moro, nesta quinta-feira (3), pela condenação sem provas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o defensor, o petista "não tem sequer acusação hoje em dia". "A questão não é 'Lula é inocente', é mais do que isso, o Lula não tem acusação, não tem uma denúncia criminal hoje em dia em tramitação contra ele. É mais do que não ser culpado, ele não é acusado de crime nenhum. É uma discussão nonsense do ponto de vista jurídico”, critica Botelho.

"Tem que mandar o Moro ler a Constituição. É um livrinho curto. Fala assim pro Moro, 'deixa na tua cabeceira e antes de dormir você lê cinco páginas', aí você vai ver em que em algum momento desse livrinho, que ele nunca deve ter lido, tem um artigo que fala: que é só considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória", disse. "Antes do Moro ser o Moro que a gente conhece, no mundo acadêmico e jurídico ele sempre foi um juiz medíocre (leia a íntegra na Revista Forum)".

