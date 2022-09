"É nosso dever estarmos unidos", diz Alckmin

Candidato a vice-presidente de Lula, Alckmin destacou neste domingo em Florianópolis o progresso econômico do Brasil durantes os governos do petista edit

247 - Candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) discursou neste domingo (18) em ato do petista em Florianópolis (SC) e destacou o progresso econômico do Brasil durante seus governos.

Em comparação, afirmou que Jair Bolsonaro (PL) trouxe o retrocesso ao país. "Cheguei aqui em Floripa bem cedinho e perguntei para dez pessoas: qual foi a obra do tchutchuca aqui em Santa Catarina? Nenhuma! E o pior, o que foi feito no Brasil inteiro foi desemprego entre os jovens, mais de 30%; fome, que já tinha ido em embora, 33 milhões de pessoas; inflação, do café da manhã, do pão, do leite, da manteiga; negacionismo, o Brasil tem 3% da população do mundo e teve 10% de mortes por Covid; contra o SUS, nomeou um general que não sabia o que era o SUS; retrocesso na Educação, na questão ambiental"

"O presidente Lula representa uma ideia. Chegou o seu tempo, presidente Lula. Chegou o tempo de fortalecermos a democracia. Estamos unidos porque o Brasil precisa. Chega de quem gosta de tortura. Quem admira ditadura não deveria pedir o voto do povo. Só quem é democrata. Quando o Lula era presidente, no último ano a economia cresceu 7,5%, 22 milhões de empregos foram criados, a agricultura dobrou sua produção. Foi no tempo do presidente Lula que o Brasil passou a ter presença no mundo, hoje é pária internacional com a devastação da Amazônia. Por isso, estamos aqui juntos. É nosso dever estarmos unidos, é nosso dever lutar e é nosso dever vencer essa eleição pelo povo brasileiro", completou.

