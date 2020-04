‘É o momento de sobrevivermos’, diz presidente do Itaú Unibanco

O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, afirma que a prioridade da sociedade brasileira deve ser a saúde. Ele diz que a quarentena é “dolorosa sob ponto de visto econômico, mas é mais doloroso as pessoas morrendo em hospitais” edit

247 - O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, afirmou que o Brasil não vai conseguir escapar de uma profunda crise econômica e de uma acentuada queda no PIB em 2020.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "segundo o executivo, o mundo tem dificuldades para lidar com a crise por sua origem em um fator de saúde pública – e não no mercado financeiro, como ocorreu em 2008. Para ele, os bancos podem ter um papel fundamental na retomada da economia: “É preciso irrigar a economia através de diversos canais, fazendo a liquidez chegar e permitindo que as cadeias econômicas continuem a funcionar. Isso coloca responsabilidade enorme nos bancos.”

A matéria ainda acrescenta que "o sacrifício econômico, de qualquer forma, será forte, de acordo com o presidente do Itaú Unibanco, maior banco privado do País. Ele acredita que a retração do Produto Interno Bruto (PIB) este ano irá muito além da queda de cerca de 1% atualmente prevista pelo economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita. “Peço desculpas ao meu economista-chefe, Mário Mesquita, mas tenho impressão que vai cair bem mais. Acho inevitável.”

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso