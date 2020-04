"É perceptível um certo vácuo de liderança", diz Gilmar Mendes

"De um lado, é perceptível um certo vácuo de liderança, não é só no Brasil, é no mundo. A grande líder neste momento é a Angela Merkel (Alemanha) e para-se por aí. Temos que ordenar esse quadro para sairmos dessa situação", disse o ministro do STF, Gilmar Mendes edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que existe um "vácuo no poder" não apenas no Brasil, mas no mundo. A informação é do jornal O Globo.

"De um lado, é perceptível um certo vácuo de liderança, não é só no Brasil, é no mundo. A grande líder neste momento é a Angela Merkel (Alemanha) e para-se por aí. Temos que ordenar esse quadro para sairmos dessa situação", afirmou o ministro.

Gilmar Mendes disse que, caso Bolsonaro resolva baixar uma norma revogando o isolamento social como medida de contenção do coronavírus, a medida será derrubada pelo STF.

"Tenho muita dúvida se algum tribunal vai validar eventual decisão do governo federal que contrarie as orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde). Acho nenhum juiz do Supremo Tribunal Federal vai validar esse tipo de entendimento", afirmou o ministro, que elogiou as ações dos governadores diante da crise.

"Nesse quadro de vácuo, manifestaram-se algumas lideranças estaduais, como os governadores de São Paulo, Maranhão e Rio de Janeiro. E algumas autoridade no plano municipal, vejam o heroismo emocionante do Bruno Covas em São Paulo, todo dia na televisão tratando do interesse público. Num momento desse, é digno de se realçar, são menções de heroismo", disse.

"Nós estamos tendo um retorno da politica dos governadores para o bem, pessoas de coloração partidária as mais diversas", acrescentou.

