Economist: Lula tem chance bem maior de vencer as eleições de 2022 do que Bolsonaro

Segundo pesquisa da empresa Good Judgment, contratada por The Economist, Lula tem 68% de chances de vencer as eleições de 2022. Bolsonaro tem chances bem menores edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Blog da Cidadania com 247 - Lula tem bem mais chance de vencer as eleições de 2022 do que Bolsonaro, segundo pesquisa publicada pela revista inglesa “The Economist”. Teria 68% de chance, enquanto Bolsonaro apenas 20%. Ciro Gomes e João Doria míseros 1%, enquanto um outro resultado 10%.

As previsões respondem à pergunta “Quem vai ganhar as eleições presidenciais de 2022 no Brasil?”, parte de uma série de eventos chaves do ano que vem escolhidos pela revista para serem respondidos pela empresa de pesquisas de cenários e tendências Good Judgment.

Entre as outras perguntas feitas pela “The Economist” estão: “Quando o número de doses da vacina contra Covid administradas em todo o mundo vai ultrapassar 12 bilhões?”; “O candidato de qual partido vai vencer as eleições presidenciais na França?”; e “Qual será o resultado das eleições nos EUA em 2022?”.

PUBLICIDADE

Veja uma das tabelas da pesquisa, exatamente com a projeção sobre chances de vitória:

📰🗳️The Economist: Lula tem bem mais chance de vencer as eleições de 2022 do que Bolsonaro:



A revista inglesa recrutou a firma de analise e previsões @superforecaster para responder uma série de perguntas sobre 2022, dentre elas "Quem vencerá a eleição presidencial do Brasil?". pic.twitter.com/plAOojGNX2 PUBLICIDADE November 17, 2021

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE