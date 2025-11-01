Edinho Silva alerta sobre importância de cortar fluxo financeiro do crime organizado

247 - O ex-ministro e presidente do PT, Edinho Silva, destacou a importância de atacar o financiamento das facções criminosas.

"Se não tiver dinheiro circulando no crime organizado, você não tem compra de drogas, você não tem compra de armas, você não tem cooptação dos nossos adolescentes para que eles vendam drogas", afirmou Edinho Silva, ressaltando a relação direta entre fluxo financeiro e a operação das organizações criminosas.

"Crime organizado precisa ser enfrentado com muita inteligência", afirmou Edinho Silva, reforçando que o uso das forças repressivas deve ocorrer apenas quando necessário. "É preciso ter as forças repressivas quando elas se tornam necessárias", complementou.

O ex-ministro citou exemplos de operações que bloquearam o dinheiro do crime organizado como forma de combate. "É, mas efetivamente é com inteligência que nós enfrentamos o crime organizado, como o que aconteceu na Operação Carbono Oculto, onde o sistema financeiro, o dinheiro do crime organizado foi rastreado e ele foi bloqueado", explicou.

Edinho destacou que interromper o fluxo financeiro do crime é central para combater atividades ilícitas. "Repito, se não tiver dinheiro circulando no crime organizado, você não tem compra de drogas. Você não tem compra de armas. Você não tem cooptação dos nossos adolescentes para que eles vendam drogas. Você não tem corrupção de policiais. Você não tem muitas vezes corrupção de autoridade", disse.

Ele ressaltou que enfrentar a organização financeira das facções é tão crucial quanto as ações repressivas. "Então, por isso que você enfrentar a organização financeira do crime é tão importante como foi feito na Operação Carbonucleo", concluiu.