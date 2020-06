Edir Macedo confirma que esteve internado com coronavírus

Revista Fórum - O Bispo Edir Macedo, 75 anos, foi internado no hospital Moriah, em São Paulo, a partir da última segunda-feira (8), com a Covid-19. De acordo com a TV Record e o R7, veículos do grupo que são de sua propriedade, Macedo fez tratamento com o medicamento hidroxicloroquina e está completamente recuperado da doença.

Macedo recebeu alta médica nesta sexta-feira. “Tomei todos os medicamentos indicados pelos médicos, entre eles a hidroxicloroquina, e estou bem”, afirmou o fundador da Igreja Universal.

Apenas na manhã desta sexta-feira, a Record confirmou a notícia, com cópia no site da Igreja Universal do Reino de Deus.

