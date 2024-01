Edital do 'Enem dos concursos' será divulgado nesta quarta-feira (10)

Apoie o 247

Brasil de Fato - O edital da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos concursos", será publicado na próxima quarta-feira (10). Serão apresentados detalhes sobre o conteúdo das provas, critérios de classificação e número de vagas.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) já confirmou que as inscrições acontecerão entre os dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro. As provas estão marcadas para 5 de maio, e serão realizadas em 217 cidades espalhadas por todo o país. Para conferir a lista completa de municípios que receberão as provas da primeira edição do "Enem dos concursos", clique aqui.

Os candidatos inscritos devem ficar atentos ao cronograma oficial, que prevê a divulgação dos cartões de confirmação de inscrição em 29 de abril (menos de uma semana antes da realização das provas). Já os resultados preliminares devem ser divulgados no dia 3 de junho.

Se tudo correr como previsto pelo MGI, em 30 de julho será publicado o resultado definitivo da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, e os candidatos aprovados serão convocados para posse e cursos de formação a partir de 5 de agosto.

O "Enem dos concursos" foi uma iniciativa lançada pelo governo Lula para acelerar a contratação de servidores públicos. O objetivo é retomar a capacidade de atendimento de diversos órgãos federais após a perda de 73 mil servidores ao longo dos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

Nesta primeira edição, dezenas de órgãos públicos, como ministérios, fundações e agências, se manifestaram e vão receber trabalhadores selecionados pelo concurso unificado. A previsão é de mais de convocação de cerca 6.600 aprovados.

