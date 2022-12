Edmar Camata, que não será mais chefe da PRF, diz que 'Lava Jato se perdeu'

Apoie o 247

ICL

247 – O policial Edmar Camata, que comandaria a Polícia Rodoviária Federal mas perdeu o posto em razão de postagens favoráveis à Lava Jato, concedeu entrevista à jornalista Bela Megale, do Globo, em que disse que a operação se perdeu. "As postagens refletiam a leitura de um momento e penso que muitos brasileiros acreditaram na Lava-Jato. Acredito que quase todos os brasileiros são contrários à corrupção. A Lava-Jato, em algum momento, espelhou a esperança de combater a corrupção no país, mas acabou se perdendo", disse ele.

Sobre os posts em que defendeu a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi evasivo. "Aquilo foi uma leitura do momento. Para ter uma opinião hoje sobre isso é preciso olhar muito o que foi decidido nesses processos. Qualquer opinião que eu der pode ser mal interpretada. Mas é fato que, em nome do combate à corrupção, não se pode ultrapassar as garantias que estão na lei", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.