Eduardo Bolsonaro ameaça com golpe de estado e diz que seu pai será chamado de ditador

247 – O deputado Eduardo Bolsonaro reagiu à ação deflagrada pelo STF contra o gabinete do ódio, rede de disseminação de fake news e discurso de ódio, e afirmou que seu pai pode ser levado a implantar um regime de força no Brasil. “Quando chegar a um ponto que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele que será taxado como ditador”, afirmou em seu twitter. Em resposta, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-aliada, disse que ele ameaça com o "golpe do papai". Confira:

Dudu bananinha, o nem-nem, ameaça o “golpe do papai”. @alexandre, @STF_oficial espiem aí, faltaram os filhos na busca e apreensão!!

Aviso ao filhote de ditador: o Brasil não é nem será a Venezuela, apesar de vocês. #GabineteDoOdioNaCadeia https://t.co/vex68w5r5s — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA🇧🇷 (@joicehasselmann) May 28, 2020

