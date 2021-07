Eduardo Bolsonaro aponta contrato de Omar Aziz com marido de Vera Magalhães, que rebate deputado

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) apontou que o responsável pela comunicação do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), é Otávio Cabral, marido da jornalista Vera Magalhães, que retrucou: “recolhe impostos. Tudo público. Sem rachadinha” edit

247 - A jornalista Vera Magalhães bateu boca com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) após o parlamentar anunciar que o “ex-marido” da jornalista trabalha na comunicação do senador Omar Aziz (PSD), presidente da CPI da Covid. Vera, no entanto, retrucou e disse que Otávio Cabral não é seu “ex-marido”, como afirmou o deputado, mas seu marido “há 26 anos”.

“Deputado, como sempre desinformando. Otávio Cabral não é meu ex-marido, mas meu marido, há 26 anos. Tem a empresa dele e é jornalista há 29 anos, com sólida carreira em redações e assessoria. E faz o trabalho dele. Não por ser marido da Vera Magalhães, mas por ser Otávio Cabral”, disse Vera sem entrar no mérito da questão relacionada a Aziz.

Segundo ela, Otávio ficou responsável pela comunicação do senador “pelo trabalho que ele exerce, por meio de uma empresa conhecida no mercado e com atuação há sete anos, ele recebe por meio de emissão de notas fiscais públicas”.

“Recolhe impostos. Tudo público. Sem rachadinha. Um abraço”, disse lembrando das rachadinhas que envolvem a família Bolsonaro.

July 22, 2021

