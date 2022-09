Eduardo Bolsonaro convoca quem tem arma de fogo para ser "voluntário" da campanha bolsonarista

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que defende os interesses da indústria armamentista no Brasil, usou as redes sociais para que as pessoas que adquiriram alguma arma de fogo ou que frequentem clubes de tiro se “transformem em voluntários” pela campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

“Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro. Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do Presidente, distribua”, escreveu o parlamentar em sua conta no Twitter. O apelo de Eduardo Bolsonaro é dirigido ao chamado grupo dos CACs (caçadores, atiradores esportivos e colecionadores).

O afrouxamento das regras que restringiam o acesso de civis a armas de fogo, promovido pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, praticamente triplicou o número de armas registradas em poder dos CACs, uma das principais bases de apoio do bolsonarismo.

Desde o final de 2018, o arsenal em poder deste grupo cresceu 187%, passando de 350,6 mil para 1.006.725 unidades registradas em julho deste ano. Em média, 449 pessoas obtêm licença para usar armas de fogo no país a cada 24 horas.

O deputado federal André Janones (Avante) rebateu a postagem de Eduardo Bolsonaro e relembrou os milhares de mortos resultantes da inação e do negacionismo de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Você teve algum familiar morto pela Covid? Morreu à espera de vacina? Então, você tem que se transformar num militante contra o bolsonarismo! Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do presidente Lula, distribua! Aqui em MG eu te envio. Acesse e peça”, escreveu Janones no Twitter.

Veja as postagens de Eduardo Bolsonaro e Janones.

Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro.



Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do Presidente, distribua.



Em SP eu te envio. Acesse e peça👇https://t.co/UpY60sy2KK pic.twitter.com/ievzJ7bT7F — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 5, 2022

Você teve algum familiar morto pela COVID? Morreu a espera de vacina?Então você tem que se transformar num militante CONTRA o Bolsonarismo!



Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do presidente Lula, distribua!



Aqui em MG eu te envio. Acesse e peça. pic.twitter.com/4vSGCUTqpG — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) September 5, 2022

