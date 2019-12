Eduardo Bolsonaro atribui fogo ateado na Amazônia por ruralistas que apoiaram seu pai a "demônios"

Revista Forum - Assíduo no Twitter mesmo no período de festas de fim de ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou nesta quarta-feira (25) um vídeo em que separa o Brasil em dois e destaca os maiores problemas sofridos pelo governo Bolsonaro como “armações” dos que “lutam contra”.

“O Brasil dos lutam contra vs O Brasil real”, é como o filho do presidente chama o vídeo em que elenca que a Vaza Jato, as queimadas na Amazônia, o vazamento de óleo nas praias do Nordeste, a derrubada por parte do STF da prisão após condenação em segunda instância, o testemunho do porteiro que apontou envolvimento de Jair Bolsonaro na morte da vereadora Marielle Franco e as CPMI das Fake News são todos frutos do Brasil da “vergonha e indignação”.

Segundo o parlamentar, o aumento das queimadas na região Amazônica são um “dissimulado terrorismo ambiental”, reforçando a criticada narrativa criada pelo presidente Jair Bolsonaro de que a devastação da floresta é uma invenção da mídia e foi provocada por ONGs e povos indígenas.

Confira a reportagem completa na Revista Frum.