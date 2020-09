Eduardo Bolsonaro divulga fake news, se desculpa e irrita profissionais de turismo nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fez “confusão” com relação à determinação do governo americano de proibir turistas brasileiros no país. Em uma postagem, ele disse que Trump havia encerrado o veto a turistas brasileiros, o que era falso e irritou os americanos edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro irritou os americanos ao divulgar a notícia falsa de que o veto a turistas brasilerios havia terminado. O filho de Bolsonaro pediu desculpas depois do equívoco: “de fato, não se trata de uma liberação total a turistas brasileiros ainda.”

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a confusão irritou profissionais do turismo nos EUA, que começaram a receber pedidos de brasileiros interessados em viajar. A guia Patrícia Toussie, dona da empresa Nyorquina, tentou alertar sobre o erro do deputado nas redes, mas foi criticada por bolsonaristas. “Teve gente que me xingou porque eu questionei de onde ele pegou a informação, que não era oficial“, diz ela.”

A matéria ainda informa que “a postagem do deputado aconteceu dias depois que a própria embaixada dos EUA no Brasil esclareceu detalhes das mudanças no site. “O comunicado do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) e a publicação do DHS (Departamento de Segurança Nacional dos EUA) não alteram quem é permitido entrar no país sob proclamação presidencial”, publicou o órgão no sábado (12).”

