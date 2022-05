Eduardo Bolsonaro é bloqueado temporariamente no Instagram

Filho de Jair Bolsonaro entra em confronto com normas da Justiça Eleitoral edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teve suas transmissões ao vivo bloqueadas pelo Instagram nos últimos dias. Desde a última sexta-feira (6), o parlamentar foi restringido de fazer vídeos em tempo real por desrespeitar as diretrizes da plataforma.

Ao tentar fazer um vídeo ao vivo, uma mensagem apareceu na tela do celular de Eduardo, que compartilhou uma captura de tela para seguidores e em seus grupos de WhatsApp.

“As publicações de sua conta foram removidas recentemente por irem contra nossas Diretrizes da Comunidade, portanto, o compartilhamento de vídeos ao vivo foi temporariamente bloqueado”, dizia o texto, segundo informações do jornal O Globo.

A iniciativa é fruto de parceria da Meta, controladora do Facebook e Instagram, com a Justiça Eleitoral e faz parte de um ​pacote de ações​ ​para ​"​garantir a integridade da eleição brasileira em 2022​"​, segundo a empresa.

O deputado também chegou a questionar o selo exibido pela Justiça Eleitoral sobre publicações que envolvem as eleições. No Twitter, o filho do presidente recordou os avisos em posts sobre a pandemia de Covid-19 e debochou: “Só Deus sabe aonde vai parar toda essa boa vontade”.

Ao questionar o aviso, Eduardo compartilhou a imagem de um post do comentarista Adrilles Jorge, em que a confiabilidade do sistema de votação brasileiro é colocada em dúvida.

Mas não há indícios de fraude nas urnas ou no processo eleitoral brasileiro.

