Eduardo Bolsonaro é campeão de denúncias no Conselho de Ética

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e seu partido, o mesmo de seu pai, são os campeões de denúncias protocoladas no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados na atual legislatura (2019-2022).

No período, o órgão recebeu 55 representações protocoladas contra 26 deputados. Com dez casos, Eduardo Bolsonaro lidera o ranking, seguido pelo também bolsonarista Daniel Silveira (PTB), com nove.

Procurado por e-mail e mensagem no WhatsApp, o filho do presidente não respondeu até a publicação desta reportagem, informa o UOL, que também buscou contato com o presidente do Conselho de Ética, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA), por e-mail, telefone e WhatsApp, mas também não recebeu resposta.

Das dez representações contra Eduardo, três tratam da ironia contra Míriam Leitão e, por isso, duas delas foram juntadas à denúncia original que resultou no processo disciplinar aberto no último dia 4.

Trinta dias antes, Eduardo compartilhou em redes sociais uma publicação da jornalista seguida da frase: "Ainda com pena da [emoji de cobra]". O emoji remete à violência sofrida por Míriam, que, grávida, foi deixada nua em uma sala com uma jiboia durante sessão de tortura.

O partido político com mais parlamentares representados no Conselho de Ética é o PL, do presidente Jair Bolsonaro e do filho zero três. Das 55 denúncias, 28 (51%) atingem nove deputados filiados atualmente à legenda, ou 34% dos parlamentares representados.

