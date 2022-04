Eduardo Bolsonaro é condenado a pagar R$ 25 mil a Omar Aziz por postagem que ligava o senador a pedofilia

Eduardo Bolsonaro também deverá publicar nas redes sociais uma retratação sobre a postagem feita em agosto do ano passado no prazo de 48 horas edit

247 - O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)) indenize pague R$ 25 mil de indenização por danos morais em função de postagens feitas por ele nas redes sociais insinuando que o senador Omar Aziz (PSD-AM) teria ligações com casos de pedofilia.

A juíza Maria do Perpétuo Socorro da Silva Menezes, da 15ª Vara do Juizado Especial Cível de Manaus, também determinou que Eduardo Bolsonaro publique no Twitter, Instagram e Facebook uma retratação sobre a postagem no prazo de 48 horas. Caso não cumpra a decisão judicial, o deputado terá que pagar multa diária de R$ 1 mil, até o limite de 10 dias.

Na postagem, feita em agosto do ano passado, o deputado escreveu que "pelo raciocínio de Omar Aziz, se a deputada alemã @beatrix.von.storch é nazista por conta de seu avô, então os netos de Omar seriam pedófilos?".

