Eduardo Bolsonaro é um dos nove deputados que começam o ano respondendo a processos no Conselho de Ética da Câmara

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados começa o ano legislativo, cuja abertura está prevista para esta segunda-feira (3), com 12 processos disciplinares em tramitação. Um dos deputados processados é Eduardo Bolsonaro

O ano legislativo começa com nove deputados processados no Consleho de Ética da Câmara, entre eles Eduardo Bolsonaro.

Os trabalhos no Consleho poderão se intensificar nas duas primeiras semanas de fevereiro, quando vence o prazo para dez relatores apresentarem parecer preliminar.

Deputados e senadores voltam do recesso parlamentar na segunda, mas as próximas reuniões do Conselho de Ética ainda não foram marcadas oficialmente.

Entre os processos que devem concentrar as atenções dos integrantes do colegiado já na semana que vem está o que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Ele foi alvo de representação depois de, em entrevista, sugerir a possibiidade de um novo Ato Institucional 5 (AI-5), instrumento usado na época da ditadura, caso o Brasil voltasse a enfrentar uma radicalização por parte de movimentos de esquerda.

