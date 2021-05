Eduardo Bolsonaro elogia golpe em El Salvador, que destituiu ministros da suprema corte

"Tudo constitucional. Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem", disse o deputado que já defendeu o fechamento do STF no Brasil edit

247 - O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) elogiou neste domingo (2) a decisão do Congresso de El Salvador, controlado pelo presidente Nayib Bukele, que aprovou a destituição de integrantes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça.

"PR de El Salvador @nayibbukele tem maioria dos parlamentares em seu apoio. Agora, o Congresso destituiu todos os ministros da suprema corte por interferirem no Executivo, tudo constitucional. Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem", escreveu Eduardo Bolsonaro, que já defendeu o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Assembleia Legislativa (Parlamento) de El Salvador aprovou a destituição dos magistrados titulares e suplentes do Supremo Tribunal de Justiça neste sábado (1º).

Os juízes destituídos são José Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar e Marina de Jesús Marenco. O perfil da Assembleia Legislativa de El Salvador no Twitter fez um post sobre o resultado da votação.

Na sessão inaugural da legislatura 2021-2024, foi apresentada a iniciativa contra a referida Câmara, com o argumento de que aprovou uma série de resoluções que colocam em risco a vida da população na fase mais crítica da pandemia de COVID-19.

Nos termos do artigo 186 da Constituição, os magistrados do Supremo Tribunal Federal podem ser destituídos pela Assembleia por causas específicas, previamente estabelecidas em lei, com o voto favorável de, pelo menos, dois terços dos deputados eleitos.

O partido governista Novas Ideias tem 56 das 84 cadeiras do Parlamento, e também conta com o apoio dos cinco membros da Grande Aliança pela Unidade Nacional (GANA), partido com o qual Nayib Bukele se tornou presidente da República.

A oposição parlamentar questionou a medida e os quatro deputados da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN) votaram contra, por considerá-la uma espécie de "golpe de Estado".

Diversos atores da sociedade civil exigiram respeito à separação de poderes ao criticar uma medida que, segundo o partido no poder, atende à vontade popular expressa nas eleições de 28 de fevereiro.

