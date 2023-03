Eduardo Bolsonaro endossa transfobia de Nikolas Ferreira e diz que ele vai 'definir o que é um homem e uma mulher'

Declaração do filho 03 de Jair Bolsonaro faz coro ao discurso transfóbico feito por Nikolas Ferreira na tribuna da Câmara no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) endossou o discurso transfóbico feito pelo também deputado Nikolas Ferreira (PL-SP) e afirmou que o parlamentar “vai definir agora o que é um homem e uma mulher”. A declaração do filho “03” de Jair Bolsonaro foi feita nesta terça-feira (21) durante a cerimônia de posse da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher, em Brasília.

Segundo o jornal O Globo, o senador Magno Malta (PL-ES) também fez declarações transfóbicas durante o evento. “A mulher é mais forte. Mas tem uma coisa que as faz assim. Mulher nasceu com uma peça a mais. Os homens são mais fracos porque têm essa peça a menos, e nunca vão ter, nem com cirurgia, nem querendo, nem com ideologia. Mulher tem útero. (Homens) nunca terão”, disse.

O discurso de Nikolas Ferreira foi feito no plenário da Câmara no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, Nikolas usou uma peruca, para criticar transexuais e afirmar que elas não podem ser consideradas mulheres.

O discurso transfóbico resultou em uma série de representações junto ao Conselho de Ética da Câmara visando a cassação do mandato do parlamentar bolsonarista.

