Eduardo Bolsonaro perde ação contra o Twitter em caso de desinformação sobre vacina da Covid-19

A Justiça de SP, além de julgar a ação do deputado improcedente, determinou também que ele pague os custos advocatícios da empresa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça de São Paulo negou, nesta quinta-feira (28), em segunda instância, provimento de uma ação movida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra a rede social Twitter referente à divulgação de desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19 pelo parlamentar.

O Twitter havia classificado como "enganosa" publicações de Eduardo em que ele questionava a eficácia do imunizante. As mensagens também foram excluídas e a conta do parlamentar foi limitada.

Diante da atitude da rede social, Eduardo ingressou com uma ação no TJSP. A Justiça, além de julgar a ação improcedente, determinou também que o deputado pague os custos advocatícios da empresa, no valor de R$ 2,5 mil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.