Eduardo Bolsonaro teve emenda suspeita de irregularidade, no valor de R$ 1 milhão, aprovada em tempo recorde

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) teve uma emenda de R$ 1 milhão aprovada de forma relâmpago pelo Ministério da Cidadania pouco antes de vencer. De acordo com reportagem do site Poder360, "dois dos orçamentos anexados como referência para a liberação do dinheiro não são reconhecidos pelas empresas citadas como autoras”. Segundo a pasta, o dinheiro não chegou a ser a pago, apesar de ter tido sua liberação aprovada.

Além disso, a área técnica da pasta apontou que o projeto que encaminhava os recursos para o Instituto Vincere, que promove eventos como corridas ao ar livre e campeonatos de futebol amador, apresentava dez inconformidades, o que impediria o repasse do dinheiro até que as mesmas fossem corrigidas. Apesar disso, o projeto, que havia sido encaminhado ao ministério em 23 de dezembro de 2021, foi aprovado na noite de 31 de dezembro de 2021. Os recursos seriam usados para organizar o 1º Surf Tour de São Paulo.

Entre os questionamentos feitos pela pasta estavam o valor das pranchas que seriam sorteadas, que apresentavam preços acima dos praticados pelo mercado. O projeto também mencionava as cidades de São Paulo (SP), São Sebastião/Maresias (SP), Itacaré (BA), Garopaba (SC) e Saquarema (RJ) como sedes do evento. A capital paulista, porém, não possui praias.

O parecer que autorizou o empenho da emenda foi assinado pelo secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Bruno Bezerra de Menezes Souza, às 23h34 de 31 de dezembro de 2021, menos de duas horas de o dinheiro ser devolvido ao Orçamento da União pela mudança de ano.

