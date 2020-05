Eduardo Bolsonaro usa espingarda para revelar sexo de seu bebê (Vídeo)

Sputnik - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e a esposa Heloísa Wolf Bolsonaro realizaram um chá no último domingo (10) para revelar o sexo do bebê do casal.

Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, Eduardo Bolsonaro utilizou uma arma para acertar um balão e revelar qual o sexo do bebê. Ao estourar o balão, dezenas de bexigas rosas voaram, constatando que Heloísa Wolf dará à luz uma menina.

"É menino ou menina? Assista até o fim!!! Feliz dia das mães para a mais nova mamãe do pedaço", publicou Eduardo Bolsonaro .

O eventou contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que também aparece no vídeo divulgado pelo deputado federal .

