Eduardo Cunha articula nos bastidores em favor do voto impresso

247 - Parlamentares em Brasília veem as digitais do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha na tentativa de ajudar Bolsonaro na aprovação do voto impresso, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O ex-deputado, que já declarou voto em Bolsonaro em caso de disputa com Lula, tem se movimentado e defendeu o voto impresso em artigo.

A decisão sobre o tema ficou para depois do recesso no Congresso e a próxima sessão da comissão que debate o voto impresso está agendada para 5 de agosto.

