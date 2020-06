Eduardo e Flávio Bolsonaro lançam nova fake news com frase atribuída a Churchill

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), publicaram no Twitter uma frase atribuída ao ex-primeiro ministro do Reino Unido, Winston Churchill Segundo a International Churchill Society (ICS), porém, Churchill nunca disse tal frase edit

Revista Fórum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), assim como seu irmão e senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), publicaram no Twitter, neste domingo (31), uma frase que é falsamente atribuída ao ex-primeiro ministro do Reino Unido, Winston Churchill.

“Os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas (Winston Churchill)”, escreveram os filhos do presidente no Twitter, no mesmo dia em que o país registrou diversos protestos antifascistas e contra o governo Bolsonaro.

A frase, no entanto, nunca foi dita por Churchill. A citação ganhou destaque ao ser compartilhada em agosto de 2018 pelo governador republicano do Texas, Greg Abbott, também atribuindo a fala ao ex-primeiro ministro.

Contudo, a International Churchill Society (ICS), fundada em 1968 logo após a morte de Churchill e reconhecida como principal organização voltada à memória do ex-primeiro ministro, desmentiu o tuíte do governador.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.