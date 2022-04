Eduardo Leite nega interesse em ser candidato a vice-presidente

Apoie o 247

247 - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) afirmou, que não pretende ser candidato a vice-presidente “em chapa alguma”. “Eu não estou procurando ser vice em chapa alguma. Eu estou procurando dar a minha contribuição. Muitas pessoas entendem que eu posso liderar o projeto. Se for esse o caso, eu me sinto pronto”, disse o tucano nesta quinta-feira (14) à rádio CBN.

Leite perdeu as prévias do PSDB que definiram o ex-governador de São Paulo João Doria como o candidato do partido para disputar o pleito presidencial de outubro. Apesar disso, o ex-governador vem tentando uma série de manobras para viabilizar o seu nome.

“Naturalmente, eu me coloco nessa discussão provocado por muitas pessoas que entendem que eu tenho condições de liderar [a chapa]. E pessoalmente eu me sinto em condições de liderar”, insistiu.

Apesar das declarações, o nome de Eduardo Leite vem sendo ventilado para ser o vice em uma eventual chapa encabeçada pela senadora Simone Tebet (MDB). Caso a parceria avance, a cabeça dessa possível chapa da terceira via poderia ser de Leite ou Tebet.

No início do mês, o ex-governador se reuniu com Tebet e com o coordenador do plano de governo da senadora.Na ocaisão, o gaúcho disse que um acordo nacional entre os dois facilitaria um arranjo no Rio Grande do Sul, com Leite apoiando o escolhido pelo MDB para concorrer ao governo do estado.

