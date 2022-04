Eduardo Leite sinaliza que pode ser o vice em chapa encabeçada por Simone Tebet

Apoie o 247

247 - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) sinalizou que poderá ser o vice em uma chapa presidencial encabeçada pela senadora Simone Tebet (MDB). De acordo com o jornal O Globo, Leite disse respeitar a aspiração de Tebet de se lançar como candidata ao Planalto e que a senadora possui condições de "ser uma liderança" do projeto da chamada terceira via.

“Há o nome da senadora Simone Tebet, que tem toda a condição de ser uma liderança nesse projeto. A gente ainda não avançou em conversas, mas pretendo buscar o entendimento com a senadora”, disse Leite nesta segunda-feira (4) em entrevista à Rádio Eldorado.

“É muito prematuro falar em que posição cada um tem que assumir. A nossa disposição tem que ser construindo, apoiando, disputando na chapa como vice-presidente, se for o caso”, completou.

Na semana passada, Simone Tebet disse que o ex-governador João Doria, é o legítimo pré-candidato do PSDB à Presidência da República em função de ter saído vitorioso das prévias do partido tucano.

